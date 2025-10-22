Двое мужчин насмерть забили женщину за храп в Иркутской области

Проснувшись, женщина попыталась выбраться на улицу через окно, разбив его. Её увидели, вернули назад, хозяин жилища ударил её ногой. Позже ночью, женщина уснула в коридоре и начала громко храпеть, за что получила несколько ударов по разным частям тела от подсудимых. От полученных травм впоследствии женщина скончалась. За причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть человека, хозяин квартиры и его приятель были задержаны.