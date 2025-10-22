Двое мужчин насмерть забили женщину за храп в Иркутской области

Семь и пять лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима получили двое мужчин в Иркутской области, за то, что насмерть забили женщину. Об этом сообщили irk.aif.ru в Следственном управлении Следственного комитета Российской Федерации по Иркутской области.
«Следствием и судом установлено, что в декабре 2024 года подсудимые совместно со своими знакомыми распивали алкоголь в квартире одного из них. Присутствующие, собравшись в гости, заперли в квартире потерпевшую, которая находилась в состоянии сильного алкогольного опьянения», — сообщают в СК по Иркутской области.
Проснувшись, женщина попыталась выбраться на улицу через окно, разбив его. Её увидели, вернули назад, хозяин жилища ударил её ногой. Позже ночью, женщина уснула в коридоре и начала громко храпеть, за что получила несколько ударов по разным частям тела от подсудимых. От полученных травм впоследствии женщина скончалась. За причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть человека, хозяин квартиры и его приятель были задержаны.