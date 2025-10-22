Синоптики сказали о резком потеплении до +17 градусов в Беларуси 23 октября

Согласно прогнозу синоптиков, за погоду в стране 23 октября будет отвечать атмосферный фронт, а также теплая влажная воздушная масса. Прогнозируется облачная с прояснениями погода. В ночные часы по западу, а утром и днем на большей части Беларуси ожидаются дожди. Вероятен слабый туман.