Синоптики сказали о резком потеплении до +17 градусов в Беларуси 23 октября, в четверг. Об этом сообщает портал pogoda.by.
Согласно прогнозу синоптиков, за погоду в стране 23 октября будет отвечать атмосферный фронт, а также теплая влажная воздушная масса. Прогнозируется облачная с прояснениями погода. В ночные часы по западу, а утром и днем на большей части Беларуси ожидаются дожди. Вероятен слабый туман.
Ветер окажется юго-восточный, а днем порывистый. Температура воздуха ночью составит от +1 до +7 градусов, по западной части будет до +9 градусов. Днем синоптики обещают от +7 градусов по северо-востоку и до +17 градусов по юго-западу Беларуси.
Ранее синоптик Дмитрий Рябов сказал о погоде в Беларуси на неделе с 20 по 26 октября: «В первой половине будут заморозки, а к концу недели потеплеет до 18 градусов».
