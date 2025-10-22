В Новороссийске энергоснабжающая компания увеличит эффективность

Энергоснабжающая компания «Новороссийскгоргаз» внедрит инструменты бережливого производства в ходе участия в национальном проекте «Эффективная и конкурентная экономика». Об этом сообщили в Министерстве экономики Краснодарского края.
«Энергоснабжающие компании края активно повышают эффективность работы, ориентируясь на современные технологии и запросы клиентов. Участие в федеральном проекте помогает им внедрять новые подходы и улучшать качество обслуживания. Эксперты регионального центра компетенций уже реализовали десятки успешных кейсов на предприятиях Краснодарского края. Уверен, что методы бережливого производства помогут ускорить, а также упростить производственные процессы при реализации инфраструктурных проектов в регионе», — отметил министр экономики региона Алексей Юртаев.
Команда проекта планирует оптимизировать процесс монтажных работ при проектировании газификации объектов. Это позволит компании сократить время работы, уменьшить незавершенное производство и за счет этого увеличить выработку. Эксперты регионального центра компетенций обучат рабочую группу предприятия основам бережливого производства. Также они подготовят внутренних тренеров по улучшениям, проанализируют производственные процессы компании и устранят выявленные проблемы.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.