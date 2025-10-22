В Новороссийске энергоснабжающая компания увеличит эффективность

«Энергоснабжающие компании края активно повышают эффективность работы, ориентируясь на современные технологии и запросы клиентов. Участие в федеральном проекте помогает им внедрять новые подходы и улучшать качество обслуживания. Эксперты регионального центра компетенций уже реализовали десятки успешных кейсов на предприятиях Краснодарского края. Уверен, что методы бережливого производства помогут ускорить, а также упростить производственные процессы при реализации инфраструктурных проектов в регионе», — отметил министр экономики региона Алексей Юртаев.