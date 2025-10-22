Ричмонд
Количество школьников, отравившихся в калининградском кафе, выросло до 14

Лабораторно установлено микробиологическое загрязнение продукции, воды и производственных объектов.

Источник: Amino/Lummi

Общее количество пострадавших после приёма пищи в кафе «Бела Дона» на Аллее Смелых выросло до 14 человек. Нарушения санитарного законодательства в заведении подтверждены лабораторно. Об этом сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.

Лабораторно установлено микробиологическое загрязнение продукции, воды и производственных объектов. Как отмечает ведомство, 12 октября руководитель предприятия допустил к работе лиц без медицинского осмотра, которые были наняты на работу под конкретную задачу (приготовление пищи, обслуживание). По результатам обследования у одного из работников выявлен норовирус.

Ранее стало известно, что в кафе «Бела Дона» ООО «СБ39» отравились 9 школьников. В заведении Роспотребнадзор выявил многочисленные нарушения. Деятельность кафе приостановлена. Проверку по информации об отравлении проводит и региональная прокуратура.

Дело о массовом отравлении было возбуждено Следственным комитетом 19 октября. Позже председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин затребовал доклад о расследовании обстоятельств отравления.