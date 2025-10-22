Семья красноярцев не смогла улететь в отпуск из-за опечатки в загранпаспорте

Как рассказали в прокуратуре, воспитательница со своими детьми собралась в Таиланд, купила билеты и забронировала отель. Но в красноярском аэропорту на контроле выяснилось, что в загранпаспорте женщины допущена опечатка: одна неверная цифра в номере документа. В итоге выезд за границу был запрещен и семья понесла финансовые потери за несостоявшуюся поездку.