Семья красноярцев не смогла улететь в отпуск из-за опечатки в загранпаспорте

Как рассказали в прокуратуре, воспитательница со своими детьми собралась в Таиланд, купила билеты и забронировала отель. Но в красноярском аэропорту на контроле выяснилось, что в загранпаспорте женщины допущена опечатка: одна неверная цифра в номере документа. В итоге выезд за границу был запрещен и семья понесла финансовые потери за несостоявшуюся поездку.
«Виновным в “цифровом недоразумении” был признан сотрудник по вопросам миграции отдела полиции № 3 МУ МВД России “Красноярское”, который когда-то и оформлял этот злополучный паспорт. В адрес ведомства было направлено представление с требованием разобраться и не допускать подобных промахов в будущем. После вмешательства прокуратуры женщине оперативно оформили и выдали новый документ», — рассказали в ведомстве.
Сейчас красноярка через суд пытается взыскать с подразделения полиции все понесённые расходы, а также компенсацию за испорченный отпуск и моральные переживания. Прокуратура продолжает контролировать ситуацию и следит за ходом гражданского дела.