Сухие супы, колбаса, зефир и кофе: часть продуктов подорожала в сентябре в Приморье

При этом снизились цены на баранину, виноград и яблоки.

Источник: PrimaMedia.ru

PrimaMedia, 22 октября. В сентябре потребительские цены выросли на 0.5%, а по сравнению с таким же периодом 2024 года — на 8.3%. Одними из подорожавших продуктов стали сухие супы, колбаса, зефир и кофе. А вот яблоки, виноград и баранина, наоборот, упали в стоимости, сообщила пресс-служба Федеральной службы государственной статистики по Приморскому краю.

«Продукты питания в сентябре текущего года подорожали чуть меньше аналогичного периода прошлого года — на 0.6% против 0.7%. Среди наблюдаемых продуктов стали дороже сухие супы в пакетах, кофе в организациях быстрого обслуживания, колбаса полукопченая и варено-копченая, сыры плавленые, вода минеральная и питьевая — на 3%», — говорится в сообщении ведомства.

Также подорожали хлопья из злаков (сухие завтраки) и ягоды замороженные. Их стоимость увеличилась на 4%. Зефир, пастила и жевательная резинка подорожали на 5%, а яйца куриные и кофе в зернах, как натуральный, так и молотый — на 6%.

Из рыбопродуктов дороже на 4−5% стали рыба мороженая разделанная (кроме лососевых пород), креветки мороженые неразделанные, икра лососевых рыб отечественная и кальмары мороженые.

Также на 4% за месяц подорожали овощи: свежие помидоры — на 10%, огурцы — на 13%, перец сладкий свежий — на 15%. Из фруктов дороже на 4% стали апельсины. А вот виноград и яблоки подешевели на 6−7%.

В сентябре на 3% снизились цены на майонез, мясокопчености, вино игристое отечественное, куры охлажденные и мороженые, а также творожок детский. Вермишель и баранина (кроме бескостного мяса) подешевели на 4%.

Подорожала и детская одежда для детей дошкольного и ясельного возраста — на 4%. На 2% дороже стали игрушки, на 3% — средства связи.

Изменение стоимости услуг населению.

В сентябре подорожало обучение: на 9% — в государственных ВУЗах, на 15% — в частных школах, в 1.4 раза — в образовательных организациях среднего профессионального образования. Стоимость проживания в студенческих общежитиях выросла на 15%.

На 5−9% увеличилась оплата дополнительных занятий для детей дошкольного возраста, занятий на курсах иностранных языков, начального курса обучения вождению легкового автомобиля, дополнительных занятий в государственных и муниципальных общеобразовательных организациях очной формы обучения.

Услуги гостиниц, наоборот, подешевели на 11%. Стоимость гостиниц 4−5* снизилась на 15%, а заведений 3* — на 18%.

Напомним, в августе потребительские цены выросли на 0.6% по сравнению с предыдущим месяцем, а по сравнению с августом 2024 года — на 8.5%. Продукты питания подорожали на 0.5%. Особенно выросли цены на лимоны, печень и крупы.