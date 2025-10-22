Сухие супы, колбаса, зефир и кофе: часть продуктов подорожала в сентябре в Приморье

PrimaMedia, 22 октября. В сентябре потребительские цены выросли на 0.5%, а по сравнению с таким же периодом 2024 года — на 8.3%. Одними из подорожавших продуктов стали сухие супы, колбаса, зефир и кофе. А вот яблоки, виноград и баранина, наоборот, упали в стоимости, сообщила пресс-служба Федеральной службы государственной статистики по Приморскому краю.