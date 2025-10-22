Пермяки жалуются на жуткие давки в автобусах и призывают власти к ответу

Жители Перми жалуются на жуткие давки в автобусах и призывают власти города к ответу, сообщает телеграм-канал «Плохие новости Пермь».
Возмущённое обращение жителей краевой столицы было опубликовано в канале утром 22 октября. В посте автор пожаловался на автобусы, следующие по маршрутам № 32, 77 и 78. По его словам, после начала учебного года общественный транспорт оказался сильно переполнен. Пермяк связывает это с отсутствием увеличения числа автобусов на линии.
«С началом учебного сезона автобусные линии не увеличились, иногда люди не могут даже выйти на своей остановке. Самое главное — страдают наши дети. А ведь они наше будущее», — рассказывает возмущённый житель города.
В конце публикации автор обратился к мэру Перми Эдуарду Соснину с просьбой провести проверку в департаменте транспорта на предмет наличия объёма транспорта на линии.
Сайт perm.aif.ru запросил комментарий о проблемах с давкой и переполненным транспортом в дептрансе Перми. На момент публикации ответ ожидается.