Пермяки жалуются на жуткие давки в автобусах и призывают власти к ответу

Возмущённое обращение жителей краевой столицы было опубликовано в канале утром 22 октября. В посте автор пожаловался на автобусы, следующие по маршрутам № 32, 77 и 78. По его словам, после начала учебного года общественный транспорт оказался сильно переполнен. Пермяк связывает это с отсутствием увеличения числа автобусов на линии.