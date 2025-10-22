Нижегородские ученые нашли новые способы лечения эпилепсии

Ученые из Нижегородской области определили новые механизмы лечения эпилепсии. В группу исследователей в том числе вошли представители нижегородского ИТ-кампуса, действующего по национальному проекту «Молодежь и дети», сообщили в пресс-службе правительства региона.
Ранее предполагалось, что неконтролируемые всплески активности мозга во время эпилептического приступа — это сбой исключительно в работе нейронов. Нижегородские ученые при помощи компьютерной модели впервые увидели, что приступ эпилепсии — результат взаимодействия нейронов с другими клетками мозга — астроцитами. Скорость и эффективность, с которой астроциты регулируют перевозбуждение нейронов, зависит от их собственного состояния, поэтому новые виды терапии могут быть нацелены на укрепление защитной и противосудорожной функции самих астроцитов.
«Нам удалось создать математическую модель ансамбля нейронов, поведение которой максимально точно повторяет поведение мозга в состоянии эпилептического припадка. Более того, тонкая настройка модели позволила добиться совпадения статистики появления припадков с ситуацией, которая наблюдается у лабораторных животных, страдающих эпилепсией. Это окончательно доказало ключевую роль астроцитов в процессах развития и, самое главное, прекращения эпилептических припадков», — отметила руководитель центра нейроморфных вычислений ИТ-университета, директор НИИ нейронаук Нижегородского государственного университета, доктор физико-математических наук Сусанна Гордлеева.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.