Нижегородские ученые нашли новые способы лечения эпилепсии

Ранее предполагалось, что неконтролируемые всплески активности мозга во время эпилептического приступа — это сбой исключительно в работе нейронов. Нижегородские ученые при помощи компьютерной модели впервые увидели, что приступ эпилепсии — результат взаимодействия нейронов с другими клетками мозга — астроцитами. Скорость и эффективность, с которой астроциты регулируют перевозбуждение нейронов, зависит от их собственного состояния, поэтому новые виды терапии могут быть нацелены на укрепление защитной и противосудорожной функции самих астроцитов.