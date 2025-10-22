Ричмонд
+14°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Пермском крае только 5% кандидатов в водители получили права в 2025 году

Всего за этот период было подано свыше 185 тысяч заявлений на получение прав.

Источник: Комсомольская правда

За девять месяцев 2025 года в Прикамье водительское удостоверение смогли получить лишь около 5% от всех, кто сдавал экзамен в ГИБДД. Такие данные предоставили в краевой Госавтоинспекции, сообщает портал v-kurse.ru.

Всего за этот период было подано свыше 185 тысяч заявлений на получение первичных водительских прав или открытие новой категории. Однако удостоверения выдали только 9463 заявителям.

В ГИБДД пояснили, что теоретическую часть экзамена большинство кандидатов успешно проходят с первой или второй попытки. А вот практический этап — вождение в городе — чаще всего удается сдать только с третьей попытки.

Отмечается, что на три первые попытки дается возможность пересдачи с минимальным интервалом — от недели до двух месяцев. Но если кандидат не справляется с экзаменом по вождению и в третий раз, следующая попытка будет возможна лишь через шесть месяцев.