В Пермском крае только 5% кандидатов в водители получили права в 2025 году

За девять месяцев 2025 года в Прикамье водительское удостоверение смогли получить лишь около 5% от всех, кто сдавал экзамен в ГИБДД. Такие данные предоставили в краевой Госавтоинспекции, сообщает портал v-kurse.ru.
Всего за этот период было подано свыше 185 тысяч заявлений на получение первичных водительских прав или открытие новой категории. Однако удостоверения выдали только 9463 заявителям.
В ГИБДД пояснили, что теоретическую часть экзамена большинство кандидатов успешно проходят с первой или второй попытки. А вот практический этап — вождение в городе — чаще всего удается сдать только с третьей попытки.
Отмечается, что на три первые попытки дается возможность пересдачи с минимальным интервалом — от недели до двух месяцев. Но если кандидат не справляется с экзаменом по вождению и в третий раз, следующая попытка будет возможна лишь через шесть месяцев.