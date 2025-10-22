Нижегородцам рассказали, как избежать долгов за свет

Жители Нижегородской области возвращаются с дач в городские квартиры, завершая сезон загородного отдыха. «ТНС Энерго НН» напоминает о необходимости правильно завершить дачный сезон, чтобы избежать накопления неожиданных долгов за электричество и предотвратить ограничение энергоснабжения.
Перед отъездом рекомендуется проверить состояние лицевого счета с помощью специального сервиса и при наличии задолженности — оплатить её, что поможет избежать начисления пеней. Уезжая, необходимо зафиксировать показания счетчика и ежемесячно передавать их до 25 числа, даже если потребление электроэнергии не меняется. Без показаний начисления будут производиться по среднемесячному потреблению, а затем по нормативу, что может привести к незапланированному долгу.
Передать показания можно, отправив SMS на номер
