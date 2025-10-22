Ричмонд
+11°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Нижегородцам рассказали, как избежать долгов за свет

«ТНС энерго НН» напоминает, что нужно сделать перед отъездом, чтобы избежать внезапных начислений и ограничений.

Источник: РИА "Новости"

Жители Нижегородской области возвращаются с дач в городские квартиры, завершая сезон загородного отдыха. «ТНС Энерго НН» напоминает о необходимости правильно завершить дачный сезон, чтобы избежать накопления неожиданных долгов за электричество и предотвратить ограничение энергоснабжения.

Перед отъездом рекомендуется проверить состояние лицевого счета с помощью специального сервиса и при наличии задолженности — оплатить её, что поможет избежать начисления пеней. Уезжая, необходимо зафиксировать показания счетчика и ежемесячно передавать их до 25 числа, даже если потребление электроэнергии не меняется. Без показаний начисления будут производиться по среднемесячному потреблению, а затем по нормативу, что может привести к незапланированному долгу.

Передать показания можно, отправив SMS на номер +7 (920) 005−07−44 в формате: номер лицевого счёта*показания. Также потребителям советуют подключить электронную квитанцию и зарегистрироваться в личном кабинете или мобильном приложении, чтобы управлять сразу несколькими лицевыми счетами (и за квартиру, и за дачу).

Ранее сообщалось, что просто, понятно, полезно: уроки цифровой грамотности от «ТНС энерго НН».