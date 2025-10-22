Разработан препарат для лечения раковых опухолей

В начале года в НГУ сообщили о планах начать эксперимент по разрушению опухолей с помощью нагрева после введения специального препарата. Раньше ученые уже предпринимали попытки лечить опухоли через нагревание тела, один из способов — это погружение тела в ванну с водой, которую нагревали до определенной температуры и ждали результата. Однако это было очень травматично для организма.