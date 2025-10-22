В Краснодарском крае выбрали лучших инструкторов-проводников

Конкурс «Курортный Олимп — 2025» в номинации «Лучший инструктор-проводник» прошел в Краснодарском крае. Проведение таких мероприятий отвечает задачам национального проекта «Туризм и гостеприимство», сообщили в министерстве курортов, туризма и олимпийского наследия региона.
Участники должны были выполнить теоретическое задание, включающее вопросы об особенностях географии Краснодарского края, организации путешествий, экскурсий и обеспечении безопасности при их проведении, психологии, знании нормативных правовых актов, методических и других руководящих материалов по вопросам туристской сферы. Также их ждали практические задания по ориентированию, топографии и тактико-технической подготовке.
В пресс-службе министерства курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края отметили, что имена трех победителей будут озвучены на торжественной церемонии награждения всех лауреатов в конце ноября. Конкурс «Курортный Олимп» проводится с целью популяризации и повышения престижа профессий, способствующих формированию благоприятного имиджа санаторно-курортной отрасли и продвижению краевого туристского продукта.
Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.