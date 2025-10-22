Обновление детских площадок продолжается в Иркутске

IrkutskMedia, 22 октября. В Иркутске обновили ещё три детские площадки и обустроили одну новую. Работы провели по проекту «Есть решение» партии «Единая Россия». Заказчиком выступает МКУ «Городская среда».
Как сообщает пресс-служба администрации города, в Пади Грязнуха появилась новая детская площадка. На ней установили два больших игровых модуля, карусель, две качалки на пружине, двойную качель, песочницу с домиком, а также змейку и качель-балансир.
«В этом году также произвели замену большого игрового комплекса в парке семейного отдыха в микрорайоне Солнечном, а в рамках экономии приобрели и смонтировали два дополнительных игровых элемента — балансир и детский экскаватор. На озелененной территории на заливе Якоби поставили новую тарзанку, качель-балансир и две качалки-пружинки», — подчеркнула начальник технического отдела МКУ «Городская среда» Валентина Устюжина.
Она также уточнила, что был произведен ремонт двух лестниц, деревянного основания элемента «Лампочка» и резинового покрытия.
На бульваре Постышева заменили детское игровое и спортивное оборудование. Там расположены три площадки: для малышей, детей постарше и для занятий спортом. На первых двух установили игровые и спортивные комплексы, горку, карусель, домик, пеньки, качели. На последней появился воркаут комплекс, включающий в себя шведскую стенку, канат, гимнастические кольца, перекладины для подтягивания, а также скамью для пресса и брусья. В ближайшее время на всех территориях отремонтируют напольное покрытие.
МэрИркутска Руслан Болотов подчеркнул, что с помощью участия в проектах партии «Единая Россия» муниципальное учреждение привлекает дополнительные средства на благоустройство общественных пространств в городе.
«Такую же работу проводят округа и профильные комитеты мэрии. Благодаря этому в Иркутске появляются новые детские и спортивные площадки, обновляются дворы, закупается оборудование в детсады, школы, учреждения дополнительного образования и другое. Большая часть проектов реализуется по инициативе самих жителей, и это позволяет сделать именно то, что нужно горожанам», — уточнил он.