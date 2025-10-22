В поселке Рефтинском Свердловской области открыли беседку «Теплица»

Арт-объект — беседку «Теплица» — установили в поселке Рефтинском Свердловской области по национальному проекту «Туризм и гостеприимство». Об этом сообщили в администрации городского округа Рефтинский.
Автор проекта — художница и архитектор Ольга Рокаль из Москвы. Вместе с ней местные жители участвовали в обсуждении, исследовали общественные и дворовые пространства, пляж, профилакторий и детский лагерь. Внутри «Теплицы» можно услышать личные истории и воспоминания людей из Рефтинского. Специально для проекта они поделились своими первыми впечатлениями от поселка, таинственными легендами о затерянных домах и другими историями. Рассказы можно прослушать, нажав на кнопку на столе.
«Поселок произвел на меня впечатление курортного. Может быть, дело в водоеме или в том, что жилые дома возведены прямо в сосновом лесу. Как архитектор я восхищаюсь продуманной и очень дружелюбной городской средой: компактно, уютно, удобно. Видно, что поселок построен с большой любовью и заботой о его жителях», — подчеркнула Ольга Рокаль.
Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.