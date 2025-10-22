В поселке Рефтинском Свердловской области открыли беседку «Теплица»

«Поселок произвел на меня впечатление курортного. Может быть, дело в водоеме или в том, что жилые дома возведены прямо в сосновом лесу. Как архитектор я восхищаюсь продуманной и очень дружелюбной городской средой: компактно, уютно, удобно. Видно, что поселок построен с большой любовью и заботой о его жителях», — подчеркнула Ольга Рокаль.