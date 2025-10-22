Уфимская полиция выявила 10 мигрантов-нелегалов

В Уфе прошли оперативно-профилактические мероприятия «Нелегал-2025», призванные выявить нарушений миграционного законодательства. Об этом сообщает пресс-служба МВД Башкирии.
В операции были задействованы сотрудники различных подразделений полиции, включая уголовный розыск, отделы по борьбе с организованной преступностью, противодействию экстремизму, контролю за оборотом наркотиков, охране общественного порядка и вопросам миграции. Также привлекались сотрудники ДПС и Росгвардии.
Мероприятия проводились в местах массового пребывания иностранцев. Всего правоохранители проверили около 400 граждан России и зарубежья. Около сотни человек доставили в управление по вопросам миграции для установления личности и проверки законности пребывания на территории страны.
На 10 иностранцев составили административные протоколы по статьям «Нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в Российскую Федерацию либо режима пребывания» и «Осуществление иностранным гражданином или лицом без гражданства трудовой деятельности в Российской Федерации без разрешения на работу». Также у работодателей выявлены признаки правонарушений, предусмотренных статьей КоАП РФ «Незаконное привлечение к трудовой деятельности иностранного гражданина или лица без гражданства».
В МВД заверили, что проведение оперативно-профилактических мероприятий аналогичного характера на территории республики будет продолжено.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.