Уфимская полиция выявила 10 мигрантов-нелегалов

На 10 иностранцев составили административные протоколы по статьям «Нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в Российскую Федерацию либо режима пребывания» и «Осуществление иностранным гражданином или лицом без гражданства трудовой деятельности в Российской Федерации без разрешения на работу». Также у работодателей выявлены признаки правонарушений, предусмотренных статьей КоАП РФ «Незаконное привлечение к трудовой деятельности иностранного гражданина или лица без гражданства».