«Не стало сразу двух лучших педагогов»: трагедия в школе № 1 в Городище

А 21 октября в больнице № 25 Волгограда перестало биться сердце Елены Чурсиной. Женщине было всего 54 года, у нее осталось две дочери. Елену Евгеньевну уважали коллеги и обожали ученики. Это огромная потеря для школы. Время прощания с ней пока не определено.