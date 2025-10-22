«Не стало сразу двух лучших педагогов»: трагедия в школе № 1 в Городище

Ужасные новости пришли в Городищенскую школу № 1: один за одним ушли из жизни двое выдающихся учителей, посвятивших работе в этом учебном заведении всю свою жизнь. Родные, коллеги, ученики простятся с учителем математики Виталием Пирожковым и учителем русского языка Еленой Чурсиной. О смерти педагогов написал в своем телеграм-канале и глава района Сергей Будников.
С Виталием Пирожковым простятся сегодня, 22 октября 2025, в 13.50 на Димитровском кладбище Волгограда. Учителю было 74 года, более полувека он посвятил работе в школе, получил звание «Почётный работник общего образования Российской Федерации». Его не стало 19 октября.
А 21 октября в больнице № 25 Волгограда перестало биться сердце Елены Чурсиной. Женщине было всего 54 года, у нее осталось две дочери. Елену Евгеньевну уважали коллеги и обожали ученики. Это огромная потеря для школы. Время прощания с ней пока не определено.
«Уходят лучшие, оставляя светлый след в памяти тех, кому посчастливилось идти рядом», написал о смерти педагогов Сергей Будников.