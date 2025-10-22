С 25 октября в Ростовской области временно перекроют разворот на трассе М-4

С 25 октября 2025 года в Ростовской области временно перекроют разворот к поселку Новоперсиановка на 1023 км трассы М-4 «Дон». Об этом водителей предупреждает госкомпания «Автодор».
— Ограничение связано с работами по реконструкции на участке проезжей части. Просим водителей учитывать изменения при планировании маршрутов, — говорится в сообщении.
Жители Новоперсиановки, следующие на своих машинах с южного направления, смогут разворачиваться на 1018 км автодороги М-4 «Дон».
