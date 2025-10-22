В Самаре предложили создать зону с казино

Самарская область может стать еще привлекательнее для туристов.
Он прокомментировал предложение представителей Министерства финансов России создать игорную зону на Алтае. По мнению парламентария, аналогичный проект можно реализовать и в Самаре.
«Ведь Самара — город купеческий, и создание грамотно организованной игорной зоны здесь может стать драйвером для развития туристической отрасли, как это уже произошло в Сочи и Владивостоке», — обосновал свою точку зрения парламентарий.
Но одним возвращением казино в губернскую столицу дело не ограничится. Представитель ЛДПР уверен, что необходимо обратить внимание и на другие направления развития. Например, Сергиевск может стать центром оздоровительного туризма из-за своих водных источников. В идеале же в губернии могут организовать туристический кластер, сочетающий различные форматы. И этот сценарий Александр Степанов считает перспективным, пишет 63.ру.
«Однако такие инициативы требуют взвешенного подхода и тщательной проработки. Важно оценить спрос, инфраструктурные возможности, социально-экономические эффекты и гармонично интегрировать игорную зону в существующую туристическую концепцию региона», — добавил парламентарий.