В Самаре предложили создать зону с казино

Но одним возвращением казино в губернскую столицу дело не ограничится. Представитель ЛДПР уверен, что необходимо обратить внимание и на другие направления развития. Например, Сергиевск может стать центром оздоровительного туризма из-за своих водных источников. В идеале же в губернии могут организовать туристический кластер, сочетающий различные форматы. И этот сценарий Александр Степанов считает перспективным, пишет 63.ру.