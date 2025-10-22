Суперкомпьютер помогает изучать свойства материалов

Университет МГУ-ППИ в Шэньчжэне — проект правительства города, Пекинского политехнического института и Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова. Это первый совместный университет, созданный Китаем и Россией. Меморандум о взаимопонимании между министерствами образования двух стран был подписан в мае 2014 года в рамках официального визита президента РФ Владимира Путина в КНР. В сентябре 2017 года в вузе прошли первые занятия. Постоянный кампус университета был открыт в 2019 году, его площадь составляет 33 га. Одним из элементов комплекса является корпус, повторяющий облик главного здания МГУ в Москве.