Суперкомпьютер помогает изучать свойства материалов

ШЭНЬЧЖЭНЬ, 22 октября. /ТАСС/. Учебный суперкомпьютер, появившийся в совместном российско-китайском университете МГУ-ППИ в Шэньчжэне, используется в изучении свойств материалов и в научных работах, посвященных совершенствованию методов геологоразведки. Об этом на полях Открытой недели науки БРИКС+ сообщил ТАСС декан факультета вычислительной математики и кибернетики МГУ-ППИ Борис Будак.
В прошлом году вуз ввел в эксплуатацию первую очередь вычислителя. По итогам постепенного расширения инфраструктуры в течение следующих нескольких лет его мощность планируется нарастить до 20 петафлопсов.
«Сейчас суперкомпьютер загружен примерно на 90%. Он используется в ряде исследовательских работ, посвященных геологоразведке и изучению свойств материалов при помощи компьютерной томографии», — сказал ученый.
Оборудование помогает авторам научных работ решать так называемые обратные задачи. Решение такой задачи, к примеру, лежит в основе УЗИ-диагностики: во время обследования пациента оборудование при помощи специального алгоритма анализирует состояние органа по изображению, получаемому в результате отражения от него ультразвуковых волн.
«Есть и более сложные задачи, требующие других алгоритмов расчетов. Для их выполнения как раз и требуются суперкомпьютерные мощности», — добавил он.
Совместный вуз РФ и КНР.
Университет МГУ-ППИ в Шэньчжэне — проект правительства города, Пекинского политехнического института и Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова. Это первый совместный университет, созданный Китаем и Россией. Меморандум о взаимопонимании между министерствами образования двух стран был подписан в мае 2014 года в рамках официального визита президента РФ Владимира Путина в КНР. В сентябре 2017 года в вузе прошли первые занятия. Постоянный кампус университета был открыт в 2019 году, его площадь составляет 33 га. Одним из элементов комплекса является корпус, повторяющий облик главного здания МГУ в Москве.
В рамках заключенных соглашений МГУ-ППИ сотрудничает с более чем 100 образовательными организациями и компаниями России и Китая.
В 2025 году количество студентов МГУ-ППИ увеличилось с 3,3 тыс. до 4,2 тыс., из них около 600 — это представители России, Белоруссии и других стран.
О фестивале.
Открытые недели науки стран БРИКС («BRICS science week 0+») организуются под эгидой международного фестиваля «Наука 0+» в рамках федерального проекта «Популяризация науки и технологий» государственной программы «Научно-технологическое развитие РФ». В июле одна из таких недель прошла в бразильском Рио-де-Жанейро в преддверии саммита БРИКС.
Фестиваль «Наука 0+» проводится с 2006 года в России и за рубежом по инициативе главы МГУ Виктора Садовничего. В этом году он проходит в 20-й раз и будет организован в 10 странах. Событие входит в программу Десятилетия науки и технологий. ТАСС — генеральный информационный партнер фестиваля.