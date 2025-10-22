Сад-трансформер появится на улице Марата

В 2026 году в Петербурге сады-трансформеры будут организованы на тех же местах, что и в прошлом сезоне, за исключением Якорной площади в Кронштадте. Кроме этого, сад хотят оформить вдоль улицы Марата, от пересечения с Невским проспектом. Об этом 22 октября «Фонтанке» рассказал глава комитета по благоустройству Сергей Петриченко.
«Улица Марата известна чем? Тем, что там вообще отсутствует озеленение. Газоны, деревья, цветы — их там просто нет, к сожалению. Так произошло ввиду прокладки различных инженерных сетей и других причин. Мы хотим добавить туда зелени. Вдоль улицы, с учетом близости входа в метро. Чтобы жители и гости города, которые приезжают на Московский вокзал и идут по Невскому проспекту, видели в створе улицы Марата зелень. Чтобы было хорошее настроение у людей», — сказал Петриченко.
Протяженность этого сада-трансформера еще не определена, детали прорабатываются.
Ранее в медиа появилась информация со ссылкой на комитет по благоустройству, что садов-трансформеров в Петербурге станет меньше. Однако Петриченко эту информацию «Фонтанке» не подтвердил.
«Нет, их планируют делать ровно столько, сколько необходимо», — подчернкул Петриченко.
Принято решение отказаться от идеи сада-трансформера в Кронштадте. Это связано с тем, что Якорная площадь находится рядом с главным храмом ВМФ России, Морским Никольским собором. На ней традиционно проводят мероприятия с участием ВМФ.
«Это не значит, что мы Кронштадт оставляем без уличного озеленения и без художественно-ландшафтного оформления, это не так. Мы оформляем въездную группу, улицы. Сады, парки, скверы точно так же будут украшены цветами», — отметил Петриченко в разговоре с «Фонтанкой».
Сады-трансформеры на Исаакиевской площади, Московской площади и Университетской набережной будут установлены вновь.
«Остальные все у нас места [расположения садов-трансформеров] в городе будут сохранены», — сказал Петриченко.
Комитет в целом наблюдает, что сады-трансформеры как явление кому-то нравятся, кому-то нет, но они важны для озеленения современного мегаполиса.
Сады-трансформеры ругают, хвалят — история абсолютно понятна. Я лично видел гостей и жителей нашего города, которые белой ночью в саде-трансформере на Исаакиевской площади прекрасно проводили время: беседовали, фотографировались, кто-то там дремал. Всякие бывают события. Особенно это любят у нас выпускники, после «Алых парусов».
Ранее научный сотрудник Ботанического сада Петра Великого БИН РАН раскритиковал сады-трансформеры Петербурга и контейнерное озеленение в целом, а также предложил идеи, как их можно улучшить.