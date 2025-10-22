Сад-трансформер появится на улице Марата

«Улица Марата известна чем? Тем, что там вообще отсутствует озеленение. Газоны, деревья, цветы — их там просто нет, к сожалению. Так произошло ввиду прокладки различных инженерных сетей и других причин. Мы хотим добавить туда зелени. Вдоль улицы, с учетом близости входа в метро. Чтобы жители и гости города, которые приезжают на Московский вокзал и идут по Невскому проспекту, видели в створе улицы Марата зелень. Чтобы было хорошее настроение у людей», — сказал Петриченко.