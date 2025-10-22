В Сочи на улице Линейной открылось новое общественное пространство

Благоустроенное общественное пространство появилось на улице Линейной в Сочи в соответствии с целями национального проекта «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в администрации Сочи.
Площадка включает в себя современный игровой комплекс, который предназначен для детей разных возрастов. Также там обустроены специализированные зоны для активных игр и отдыха. Для удобства посетителей на территории выполнено качественное озеленение. Кроме того, объект оснащен декоративным освещением, позволяющим использовать площадку как в дневное, так и в вечернее время.
«Это новое пространство станет отличным местом для активного отдыха и общения жителей, способствуя укреплению сообщества и улучшению качества жизни в районе», — отметил глава администрации Лазаревского района Сочи Максим Ермолаев.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и.
дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и.
обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.