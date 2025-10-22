Ричмонд
+14°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Сочи на улице Линейной открылось новое общественное пространство

Там в том числе обустроили специализированные зоны для активных игр и отдыха.

Благоустроенное общественное пространство появилось на улице Линейной в Сочи в соответствии с целями национального проекта «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в администрации Сочи.

Площадка включает в себя современный игровой комплекс, который предназначен для детей разных возрастов. Также там обустроены специализированные зоны для активных игр и отдыха. Для удобства посетителей на территории выполнено качественное озеленение. Кроме того, объект оснащен декоративным освещением, позволяющим использовать площадку как в дневное, так и в вечернее время.

«Это новое пространство станет отличным местом для активного отдыха и общения жителей, способствуя укреплению сообщества и улучшению качества жизни в районе», — отметил глава администрации Лазаревского района Сочи Максим Ермолаев.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и.

дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и.

обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.