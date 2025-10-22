В колледже башкирского города Бирска прошел день открытых дверей

День открытых дверей состоялся 18 октября в Бирском медико-фармацевтическом колледже в Республике Башкортостан. Организация таких мероприятий отвечает задачам национального проекта «Молодежь и дети», сообщили в колледже.
В рамках мероприятия состоялись мастер-классы и профессиональные пробы для более чем 100 школьников 8−11 классов и их родителей из Бирска, Благовещенска и Уфы. Амбассадоры «Профессионалитета» под руководством опытных преподавателей продемонстрировали свои навыки на мастер-классах по специальностям «Акушерское дело», «Лечебное дело», «Сестринское дело» и «Фармация». После теоретической части школьники смогли попробовать себя в роли фельдшера, акушерки, медицинской сестры и фармацевта на профессиональных пробах в современных лабораториях колледжа.
Кроме того, участники освоили основы десмургии, научились накладывать повязки для защиты ран и иммобилизации поврежденных частей тела и практиковали искусственное дыхание и непрямой массаж сердца. Также они ознакомились с пеленанием новорожденных, выполнением внутримышечных инъекций с использованием симуляционных тренажеров различного уровня реалистичности и приготовлением витаминных порошков.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.