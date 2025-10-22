В колледже башкирского города Бирска прошел день открытых дверей

В рамках мероприятия состоялись мастер-классы и профессиональные пробы для более чем 100 школьников 8−11 классов и их родителей из Бирска, Благовещенска и Уфы. Амбассадоры «Профессионалитета» под руководством опытных преподавателей продемонстрировали свои навыки на мастер-классах по специальностям «Акушерское дело», «Лечебное дело», «Сестринское дело» и «Фармация». После теоретической части школьники смогли попробовать себя в роли фельдшера, акушерки, медицинской сестры и фармацевта на профессиональных пробах в современных лабораториях колледжа.