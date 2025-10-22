Более 11 тысяч человек посетили колледжи и техникумы Красноярского края

Гостями колледжей и техникумов Красноярского края во время дня открытых дверей стали свыше 11 тыс. человек. Проведение таких мероприятий отвечает задачам национального проекта «Молодежь и дети», сообщили в министерстве образования региона.
Для будущих абитуриентов провели экскурсии и мастер-классы по энергетике, металлургии, машиностроению, нефтегазовой промышленности и другим отраслям. Красноярский техникум транспорта и сервиса, Емельяновский дорожно-строительный техникум, Канский техникум отраслевых технологий и сельского хозяйства и Техникум горных разработок им. В. П. Астафьева провели для старшеклассников профессиональные пробы. Школьники попробовали свои силы в управлении автомобилем, работе на симуляторах автокрана, кузовном ремонте и окраске машин.
В Боготольском техникуме транспорта для ребят провели экскурсию и профпробы на Боготольской дистанции пути. В стенах Красноярского колледжа сферы услуг и предпринимательства будущие абитуриенты смогли не только узнать о специальностях кластера «Легкая промышленность Красноярского края», но и попробовали себя в роли дизайнеров одежды. В Дивногорском гидроэнергетическом техникуме им. А. Е. Бочкина для старшеклассников специалисты Красноярской ГЭС провели экскурсию на гидроэлектростанцию и рассказали о принципах ее работы.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.