Более 11 тысяч человек посетили колледжи и техникумы Красноярского края

В Боготольском техникуме транспорта для ребят провели экскурсию и профпробы на Боготольской дистанции пути. В стенах Красноярского колледжа сферы услуг и предпринимательства будущие абитуриенты смогли не только узнать о специальностях кластера «Легкая промышленность Красноярского края», но и попробовали себя в роли дизайнеров одежды. В Дивногорском гидроэнергетическом техникуме им. А. Е. Бочкина для старшеклассников специалисты Красноярской ГЭС провели экскурсию на гидроэлектростанцию и рассказали о принципах ее работы.