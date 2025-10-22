Ричмонд
+11°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Сквер Победы в Симферополе преобразится к весне следующего года

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 окт — РИА Новости Крым. Детские площадки и новая плитка появятся в Сквере Победы в Симферополе до 1 мая 2026 года в рамках программы по благоустройству города. Об этом в эфире Радио «Спутник в Крыму» рассказал начальник отдела сопровождения строительства объектов благоустройства департамента капитального строительства администрации Симферополя Андрей Древич.

Источник: РИА "Новости"

«Проектом предусмотрена замена плиточного мощения — замена старых советских плит на новые современные. Также сквер будет оборудован современной системой освещения, видеонаблюдения и дополнен двумя игровыми детскими комплексами», — поделился он.

Также Древич заметил, что территория парка не позволяет разместить данные детские комплексы так, как их придумал проектировщик. Для этого пришлось немного отступить и «захватить» некоторую часть территории, сделав сквер чуть больше прежнего.

Всего же за текущий год, по словам специалиста, работы завершены на 16 объектах благоустройства, а два из них находятся в стадии реализации.

«…На завершающем этапе работы по парку Шевченко, продолжаются работы в Гагаринском парке, в Детском парке, на пешеходной зоне от улицы Троллейбусной до переулка Февральский вдоль улицы Киевской, а также в районе Нижнего пруда возле радиорынка», — добавил Древич.

Более 200 тысяч жителей Крыма приняли участие в V Всероссийском онлайн-голосовании по нацпроекту «Инфраструктура для жизни», по итогам которого определены территории для благоустройства в городах республики. Итоговый список в своем Telegram-канале ранее публиковал глава республики Сергей Аксенов..

Узнать больше по теме
Сергей Аксенов: биография и жизненный путь главы Крыма
В сентябре 2024 года политика избрали на пост главы Республики Крым третий раз подряд. Собрали основное из биографии Сергея Аксенова: информацию о его детстве, карьере и работе на должности главы Крыма.
Читать дальше