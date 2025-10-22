Сквер Победы в Симферополе преобразится к весне следующего года

«Проектом предусмотрена замена плиточного мощения — замена старых советских плит на новые современные. Также сквер будет оборудован современной системой освещения, видеонаблюдения и дополнен двумя игровыми детскими комплексами», — поделился он.
Также Древич заметил, что территория парка не позволяет разместить данные детские комплексы так, как их придумал проектировщик. Для этого пришлось немного отступить и «захватить» некоторую часть территории, сделав сквер чуть больше прежнего.
Всего же за текущий год, по словам специалиста, работы завершены на 16 объектах благоустройства, а два из них находятся в стадии реализации.
«…На завершающем этапе работы по парку Шевченко, продолжаются работы в Гагаринском парке, в Детском парке, на пешеходной зоне от улицы Троллейбусной до переулка Февральский вдоль улицы Киевской, а также в районе Нижнего пруда возле радиорынка», — добавил Древич.
Более 200 тысяч жителей Крыма приняли участие в V Всероссийском онлайн-голосовании по нацпроекту «Инфраструктура для жизни», по итогам которого определены территории для благоустройства в городах республики. Итоговый список в своем Telegram-канале ранее публиковал глава республики Сергей Аксенов..