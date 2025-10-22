Ричмонд
+11°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Калининградской области введут регулирование уличных выступлений

С 1 января 2026 года в Калининградской области вступают в силу новые правила проведения уличных выступлений.

Источник: Янтарный край

Инициатива, предложенная прокуратурой региона и одобренная Законодательным собранием, предусматривает внесение изменений в правила благоустройства и региональный Кодекс об административных правонарушениях.

Согласно новым нормам, муниципальные образования получат право устанавливать разрешенные места для выступлений, время и продолжительность представлений, а также порядок согласования уличных мероприятий.

Параллельно вводится административная ответственность за нарушения установленного порядка. Размеры штрафов составят: для граждан — 3000 — 5000 рублей, для должностных лиц — 10000 — 50000 рублей, а для юридических лиц — 50000 — 100000 рублей.