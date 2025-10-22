Ричмонд
Калужский производитель фасадных панелей представил продукцию на BakuBuild

В выставке приняли участие десятки местных и международных компаний.

Производитель фасадных панелей «ТД ЛТМ» принял участие в международной выставке строительных технологий BakuBuild 2025, которая проходила с 14 по 16 октября. Это стало возможным при содействии центра поддержки экспорта в соответствии с целями национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика», сообщили в агентстве развития бизнеса Калужской области.

«Участие в BakuBuild стало важным шагом для закрепления нашего присутствия на азербайджанском рынке. Мы планируем развивать сотрудничество с местными девелоперами и архитекторами, а также представить новые линейки фасадных решений, которые, уверены, найдут спрос у профессионалов и заказчиков в регионе», — отметила директор по маркетингу компании «ТД ЛТМ» Олеся Гончаренко.

В выставке участвовали десятки местных и международных компаний — производители стройматериалов, архитекторы, дизайнеры и специалисты в области строительства и интерьеров. На стенде компании «ТД ЛТМ» особое внимание посетителей привлекла премиальная коллекция Cynop Natura Collection. Продукция предприятия отличается высокой экологичностью и долговечностью: панели изготавливаются без использования асбеста, что обеспечивает безопасность как для людей, так и для окружающей среды.

Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.