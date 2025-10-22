Калужский производитель фасадных панелей представил продукцию на BakuBuild

В выставке участвовали десятки местных и международных компаний — производители стройматериалов, архитекторы, дизайнеры и специалисты в области строительства и интерьеров. На стенде компании «ТД ЛТМ» особое внимание посетителей привлекла премиальная коллекция Cynop Natura Collection. Продукция предприятия отличается высокой экологичностью и долговечностью: панели изготавливаются без использования асбеста, что обеспечивает безопасность как для людей, так и для окружающей среды.