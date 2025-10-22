11 тысяч школьников Иркутской области узнали о проекте «Профессионалитет»

В Иркутской области завершился Всероссийский день открытых дверей федерального проекта «Профессионалитет», который теперь является частью президентского нацпроекта «Молодежь и дети». Как сообщили КП-Иркутск в региональном правительстве, мероприятия прошли в 43 техникумах и колледжах региона, собрав рекордное количество гостей.
Этот проект кардинально меняет систему среднего профессионального образования. Он позволяет молодым людям быстро освоить востребованную специальность, гарантирует целевое обучение и дальнейшее трудоустройство, что создает прочную основу для развития экономики. Дни открытых дверей посетили свыше 11 тысяч школьников и их родителей из 18 муниципалитетов.
— В текущем учебном году в рамках «Профессионалитета» у нас обучается около шести тысяч студентов по девяти ключевым направлениям, — сообщил исполняющий обязанности министра образования Иркутской области Максим Парфенов. — А с 1 сентября 2026 года откроются еще два новых кластера — химической и газонефтехимической отрасли.
Для гостей организовали 143 экскурсии на 95 предприятий. Будущие абитуриенты смогли принять участие в более чем 400 профессиональных пробах, а их родители на специальных собраниях узнали обо всех преимуществах образовательных программ и перспективах трудоустройства выпускников.
