11 тысяч школьников Иркутской области узнали о проекте «Профессионалитет»

— В текущем учебном году в рамках «Профессионалитета» у нас обучается около шести тысяч студентов по девяти ключевым направлениям, — сообщил исполняющий обязанности министра образования Иркутской области Максим Парфенов. — А с 1 сентября 2026 года откроются еще два новых кластера — химической и газонефтехимической отрасли.