За $50 млн: компания из Иваново построит текстильную фабрику в Наманганской области

«Достигнута договоренность о строительстве третьей крупной текстильной фабрики в Туракурганском районе. Новый проект предусматривает прямые иностранные инвестиции в размере 50 млн. долларов. После завершения строительства третьей фабрики в регионе будет создано 1,5 тысячи новых рабочих мест, а объем экспорта достигнет 35−40 млн долларов в год», — говорится в сообщении.