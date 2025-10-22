Ричмонд
+14°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

За $50 млн: компания из Иваново построит текстильную фабрику в Наманганской области

Ранее эта российская компания уже профинансировала строительство двух текстильных предприятий в регионе. После появления третьей фабрики в Наманганской области будет создано 1,5 тыс. новых рабочих мест, а объем экспорта достигнет $35−40 млн.

Источник: РИА "Новости"

ТАШКЕНТ, 22 окт — Sputnik. Компания из российского города Иваново построит в Наманганской области текстильную фабрику за $50 млн.

В ходе поездки в Иваново узбекская сторона встретилась руководителем компании «ОТК Производство» Артуром Аракеляном.

Ранее эта компания уже вложила $40 млн в создание двух текстильных предприятий под брендом «Runamtex» в Наманганской области. Фабрики успешно работают, ежемесячно экспортируя продукцию на $2−3 млн.

«Достигнута договоренность о строительстве третьей крупной текстильной фабрики в Туракурганском районе. Новый проект предусматривает прямые иностранные инвестиции в размере 50 млн. долларов. После завершения строительства третьей фабрики в регионе будет создано 1,5 тысячи новых рабочих мест, а объем экспорта достигнет 35−40 млн долларов в год», — говорится в сообщении.

Кроме того, хокимият Наманганской области подписал соглашение о сотрудничестве с правительством Ивановской области.

Документ направлен на расширение и укрепление сотрудничества в торгово-экономической, научно-технической, социально-культурной и гуманитарной сферах.

Российский регион также намерен наладить взаимодействие с Навоийской областью. Цель подписанного Меморандума о взаимопонимании — установить взаимовыгодные связи и стимулировать контакты деловых кругов.

По итогам 2024 года на долю Узбекистана приходилось более 30% внешнеторгового оборота Ивановской области.