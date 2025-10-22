С экс-министром спорта Иркутской области простятся 24 октября

Напомним, Павел Богатырев был известным легкоатлетом, специализировался на прыжках с шестом. С 1977 года он работал в сфере физической культуры и спорта. В 1979 году ему было присвоено звание «Мастер спорта СССР» по легкой атлетике, а в 1983 году — «Мастер спорта СССР международного класса».