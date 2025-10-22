С экс-министром спорта Иркутской области простятся 24 октября

IrkutskMedia, 22 октября. Стала известна дата прощания с мастером спорта международного класса, экс-министром спорта Приангарья Павлом Богатыревым. Церемония пройдет 24 октября с 11.00 до 12.30 в СК «Байкал-Арена», куда можно будет попасть через центральный вход и со стороны легкоатлетического манежа.
Как сообщает пресс-служба министерства спорта Иркутской области, похороны пройдут на Смоленском кладбище, а после состоится поминальный обед в банкетном зале «Байкал-Арены» в 15.30.
Напомним, Павел Богатырев был известным легкоатлетом, специализировался на прыжках с шестом. С 1977 года он работал в сфере физической культуры и спорта. В 1979 году ему было присвоено звание «Мастер спорта СССР» по легкой атлетике, а в 1983 году — «Мастер спорта СССР международного класса».
В феврале 2010 года он поступил на государственную службу в министерство по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области. С июня 2016 года занимал должность заместителя министра, а с июля 2020 года — и.о. министра спорта. В марте 2022 года официально назначен на пост главы министерства.
В сентябре 2025 года Павел Богатырев покинул пост после того, как вновь избранный губернатор Игорь Кобзев переформировал состав правительства Приангарья.