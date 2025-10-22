В школах Иркутска могут ввести пятидневную учебную неделю

«Как родитель школьницы и как депутат, могу сказать, что у современных школьников, помимо учебы еще 2−3 раза в неделю спортивные секции, различные музыкальные и художественные школы. В одну смену учатся, во вторую посещают дополнительные занятия, вечером — домашняя работа. Времени погулять, отдохнуть, сходить в кино на неделе практически нет. Зимой появляются дополнительные виды спортивных кружков и на их посещение остается только один выходной в неделю, но надо еще оставить время на домашнюю работу. И, как правило, и дети и родители начинают жертвовать лыжами, сноубордом, коньками, чтобы ребенок делал домашнее задание», — отметил Евгений Стекачев.