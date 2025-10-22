В школах Иркутска могут ввести пятидневную учебную неделю

IrkutskMedia, 22 октября. Председатель думы Иркутска Евгений Стекачев выступил с инициативой перевести все городские школы на пятидневную учебную неделю. По его мнению, это позволит школьникам получать полноценный отдых, проводить больше времени с семьей и снизит физическую и психологическую нагрузку. Вопрос планируется обсудить на депутатских слушаниях 29 октября. Об этом сообщает пресс-служба думы Иркутска.
По словам Евгения Стекачева, современные школьники тратят на учебу и дополнительные занятия до 14 часов в день, что негативно сказывается на их самочувствии.
«Как родитель школьницы и как депутат, могу сказать, что у современных школьников, помимо учебы еще 2−3 раза в неделю спортивные секции, различные музыкальные и художественные школы. В одну смену учатся, во вторую посещают дополнительные занятия, вечером — домашняя работа. Времени погулять, отдохнуть, сходить в кино на неделе практически нет. Зимой появляются дополнительные виды спортивных кружков и на их посещение остается только один выходной в неделю, но надо еще оставить время на домашнюю работу. И, как правило, и дети и родители начинают жертвовать лыжами, сноубордом, коньками, чтобы ребенок делал домашнее задание», — отметил Евгений Стекачев.
Председателю думы регулярно поступают обращения родителей с просьбой поспособствовать переходу на пятидневку. Он считает, что при поддержке родителей такую практику можно распространить на все классы.
«Переход на пятидневную учебную неделю позволит детям получать полноценный отдых и проводить больше времени с семьей. В субботу и воскресенье родители смогут планировать совместное времяпровождение с детьми. Например, появится возможность выезжать из города на все выходные», — подчеркнул Стекачев.
Сейчас по пятидневке учатся более 74 тысяч иркутских школьников (82,8%) в 35 учебных заведениях, а шестидневный график действует в основном для учеников 8−11 классов. Такая нагрузка связана с реализацией профильного обучения и дополнительными программами, однако, по мнению Стекачева, она мешает детям полноценно отдыхать.
На федеральном уровне депутаты Госдумы также рассматривают законопроект, который может закрепить обязательную пятидневную неделю для всех школ. В документе предлагается начинать занятия не ранее 9 утра и не задавать домашние задания на выходные.
«Считаю, что, благодаря пятидневке у детей появится возможность ходить на спортивные, художественные, музыкальные и другие занятия. Поэтому предлагаю следовать федеральным трендам и методично, системно стараться школы переводить на более короткую неделю», — добавил председатель думы Иркутска.
Евгений Стекачев подчеркнул, что больше половины учащихся в школу отводят родители, а после рабочей недели везти ребенка в субботу в школу к 8 утра — тяжело. Это не считая дополнительных расходов на питание и проезд. Как итог, ни ребенок, ни родители не высыпаются, не отдыхают, ребенок уже не может концентрироваться на учебе. За один день выходного школьник не успевает восстановиться и, как следствие, падают показатели в учебе.
По мнению председателя думы Иркутска, пятидневная учебная неделя обеспечит полноценный отдых школьников и снизит нагрузку, что будет способствовать улучшению здоровья, повышению мотивации к учебе и улучшению отношений в семье.
Напомним, в новые федеральные образовательные программы входят не только контрольные работы, но и всероссийские проверочные работы (ВПР), а также другие виды контроля, определяемые школой в соответствии с локальными актами.
ИА IrkutskMedia пишет, что для первоклассников предусмотрен адаптационный период в сентябре и октябре. Это позволит детям привыкнуть к учебной среде, а учителям учесть санитарные правила, включая динамические паузы и дополнительные каникулы, что подчеркивает важность физического и эмоционального комфорта учащихся. Какие еще измененния ждут школьников с введением программ?