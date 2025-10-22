Wi-Fi тормозит? Названы 10 способов заставить домашний интернет работать быстрее

Скорость домашнего интернета может быть значительно выше. Часто проблема не в провайдере, а в настройках и расположении роутера. Специалисты подготовили список из десяти простых действий, которые помогут быстро усилить сигнал.
Начните с самого простого — перезагрузки маршрутизатора.
Затем переключите частоту на менее загруженную. Через компьютер зайдите в настройки беспроводной сети и найдите пункт «Канал». Выберите один из свободных каналов — например, 1, 6 или 11.
Местоположение роутера имеет важное значение. Его следует перенести на открытое пространство в центре квартиры. Идеальная высота — 1−1,5 метра. Не стоит прятать устройство в шкаф, ставить в угол или рядом с бытовой техникой. Микроволновые печи и радионяни — главные враги стабильного сигнала.
Если переставить основное устройство не получается, поможет репитер. Это устройство, которое улавливает сигнал, усиливает его и передает в зоны с плохим приемом.
Также через компьютер можно настроить мощность передатчика роутера на 100% для максимального покрытия. IP-адрес для доступа к настройкам обычно указан на наклейке самого устройства.
Не забудьте проверить физическое состояние кабелей. Убедитесь, что Ethernet-кабель не поврежден. Еще одна частая причина падения скорости — перегруженность сети. Отключайте от Wi-Fi технику, которую не используете в данный момент.
На скорость серфинга также влияет состояние гаджетов. Очистите кеш и закройте лишние вкладки в интернет-браузере. Установите антивирус — он может обнаружить фоновые программы, которые незаметно расходуют трафик.
Если все предпринятые меры не дали результата, возможно, оборудование морально устарело. Его стоит обновить самостоятельно или обратиться к интернет-провайдеру. Специалисты проведут удаленную диагностику или направят мастера для решения проблемы, рекомендуют эксперты портала «Объясняем.рф».