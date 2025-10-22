Wi-Fi тормозит? Названы 10 способов заставить домашний интернет работать быстрее

Местоположение роутера имеет важное значение. Его следует перенести на открытое пространство в центре квартиры. Идеальная высота — 1−1,5 метра. Не стоит прятать устройство в шкаф, ставить в угол или рядом с бытовой техникой. Микроволновые печи и радионяни — главные враги стабильного сигнала.