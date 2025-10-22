Уфимцы жалуются на неполадки с WhatsApp*

Сегодня, 22 октября, жители Уфы массово сообщают о проблемах в работе популярного мессенджера WhatsApp*. По словам пользователей, сбой наблюдается как в мобильном приложении, так и в веб-версии сервиса.
Как следует из данных сервиса Downdetector, специализирующегося на отслеживании работы онлайн-сервисов, при попытке подключения к веб-версии мессенджера у многих пользователей появляется сообщение «Компьютер не подключен. Повторите попытку».
Сбои в работе WhatsApp зафиксированы не только в Башкирии. Проблемы также наблюдаются в соседней Свердловской области, Адыгее, Красноярском крае, Ростовской и Астраханской областях. Причины возникших неполадок пока неизвестны.
Напомним, что ранее Роскомнадзор ввел частичные ограничения на звонки в Telegram и WhatsApp*.
* Принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена на территории Российской Федерации.
