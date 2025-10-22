Городские власти опровергли вырубку здоровых елей в центре Ростова

Власти Ростова-на-Дону опровергли информацию о «вырубке здоровых елей» на Буденновском, 70. Официальный комментарий опубликовали сегодня, 22 октября.
— Информация в соцсетях не соответствует действительности. В публикациях использовалась фотография 2021 года, — говорится в сообщении ростовской администрации.
Жителям донской столицы пояснили, что еще 16 мая специалисты провели снос погибших аварийных деревьев, а также выполнили обрезку веток. Работы велись на основании разрешения комитета по охране окружающей среды.
Добавим, накануне в донской столице внесли изменения в Правила охраны зеленых насаждений. Теперь компенсационные высадки разрешены в любом районе города.
