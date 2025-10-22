Ричмонд
Городские власти опровергли вырубку здоровых елей в центре Ростова

На проспекте Буденновском в Ростове убрали не здоровые, а аварийные деревья.

Источник: Комсомольская правда

Власти Ростова-на-Дону опровергли информацию о «вырубке здоровых елей» на Буденновском, 70. Официальный комментарий опубликовали сегодня, 22 октября.

— Информация в соцсетях не соответствует действительности. В публикациях использовалась фотография 2021 года, — говорится в сообщении ростовской администрации.

Жителям донской столицы пояснили, что еще 16 мая специалисты провели снос погибших аварийных деревьев, а также выполнили обрезку веток. Работы велись на основании разрешения комитета по охране окружающей среды.

Добавим, накануне в донской столице внесли изменения в Правила охраны зеленых насаждений. Теперь компенсационные высадки разрешены в любом районе города.

