Жителям Тюмени старшего возраста рассказали о способах защиты от мошенников

Лекция, посвященная способам защиты от мошенников, состоялась в отделении по профилактике возрастных изменений регионального центра активного долголетия, геронтологии и реабилитации Тюменской области по национальному проекту «Семья». Об этом сообщили в центре.
Представитель «Альфа-Банка» Анна Федченко детально разобрала со слушателями методы, используемые злоумышленниками: от классических звонков «сотрудников банка» до современных технологий с применением искусственного интеллекта. Эксперт подчеркнула, что использование нейросетей представляет особую опасность, так как преступники применяют их не только для генерации спам-рассылок, но и для создания фейковых новостей.
Особое внимание на лекции уделили фишингу — одному из самых результативных инструментов для незаконного сбора конфиденциальной информации. Слушатели узнали, что основная угроза заключается в том, что отличить поддельный интернет-ресурс от настоящего становится все сложнее, а использование нейросетей для создания фальшивых документов и лицензий лишь усугубляет проблему.
