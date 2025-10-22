Жителям Тюмени старшего возраста рассказали о способах защиты от мошенников

Представитель «Альфа-Банка» Анна Федченко детально разобрала со слушателями методы, используемые злоумышленниками: от классических звонков «сотрудников банка» до современных технологий с применением искусственного интеллекта. Эксперт подчеркнула, что использование нейросетей представляет особую опасность, так как преступники применяют их не только для генерации спам-рассылок, но и для создания фейковых новостей.