ГАИ с оружием остановила пьяного бесправника-подростка в Солигорском районе

Сотрудники ГАИ с применением оружия остановила пьяного бесправника-подростка в Солигорском районе. Как рассказали правоохранители, инцидент случился около деревни Издрашево, которая находится в Солигорском районе. Внимание сотрудников ГАИ привлек автомобиль марки Ford. Требования остановки водитель проигнорировал и, напротив, увеличил скорость. Началось преследование, в ходе которого Ford «вилял по проезжей части и выезжал на обочину, чем создавал реальную угрозу жизни и здоровью других участников дорожного движения».