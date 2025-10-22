Ричмонд
ГАИ с оружием остановила пьяного бесправника-подростка в Солигорском районе

Пьяного бесправника-подростка ГАИ с оружием останавливала с Солигорском районе.

Источник: Комсомольская правда

Сотрудники ГАИ с применением оружия остановила пьяного бесправника-подростка в Солигорском районе. Как рассказали правоохранители, инцидент случился около деревни Издрашево, которая находится в Солигорском районе. Внимание сотрудников ГАИ привлек автомобиль марки Ford. Требования остановки водитель проигнорировал и, напротив, увеличил скорость. Началось преследование, в ходе которого Ford «вилял по проезжей части и выезжал на обочину, чем создавал реальную угрозу жизни и здоровью других участников дорожного движения».

В какой-то момент в целях остановки автомобиля сотрудники ГАИ использовали оружие.

Как выяснилось, за рулем Ford находился 16-летний местный житель, который имел явные признаки алкогольного опьянения. Впоследствии это подтвердилось результатами медосвидетельствования: свыше одного промилле.

В салоне автомобиля помимо водителя также находились двое несовершеннолетних 15 и 16 лет.

В ходе разбирательств выяснилось, что Ford 16-летний водитель купил без переоформления. Сотрудники ГАИ составили шесть административных протоколов. Штраф за нетрезвое вождение — 8400 белорусских рублей. Ford помещен на охраняемую стоянку.

