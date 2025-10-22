В селе Мальцево Курганской области прошел фестиваль «Хлебный край»

Гастрономический фестиваль «Хлебный край» состоялся 18 октября в селе Мальцево Курганской области в соответствии с целями национального проекта «Туризм и гостеприимство». Об этом сообщили в управлении культуры региона.
В местном Доме культуры прошла ярмарка хлеба. Там можно было попробовать знаменитые ржаные буханки, хрустящие багеты, аппетитные пироги и сладкие булочки. Помимо дегустации, гости могли посетить увлекательные мастер-классы по народному творчеству: уральско-сибирской росписи и приготовление душистых имбирных пряников.
Главной темой мероприятия стало чествование хлебороба Терентия Мальцева, чьи достижения внесли значительный вклад в развитие сельского хозяйства. Участники узнали больше о его опыте, который позволил добиться высоких урожаев зерновых культур. Особое внимание привлек народный обряд с развертыванием рушника, ставшего символом открытости и радушия русского народа. В завершение мероприятия выступили коллективы художественной самодеятельности.
Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.