Ричмонд
+14°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В селе Мальцево Курганской области прошел фестиваль «Хлебный край»

Гости смогли попробовать хрустящие багеты, пироги и булочки, а также посетить мастер-классы по народному творчеству.

Гастрономический фестиваль «Хлебный край» состоялся 18 октября в селе Мальцево Курганской области в соответствии с целями национального проекта «Туризм и гостеприимство». Об этом сообщили в управлении культуры региона.

В местном Доме культуры прошла ярмарка хлеба. Там можно было попробовать знаменитые ржаные буханки, хрустящие багеты, аппетитные пироги и сладкие булочки. Помимо дегустации, гости могли посетить увлекательные мастер-классы по народному творчеству: уральско-сибирской росписи и приготовление душистых имбирных пряников.

Главной темой мероприятия стало чествование хлебороба Терентия Мальцева, чьи достижения внесли значительный вклад в развитие сельского хозяйства. Участники узнали больше о его опыте, который позволил добиться высоких урожаев зерновых культур. Особое внимание привлек народный обряд с развертыванием рушника, ставшего символом открытости и радушия русского народа. В завершение мероприятия выступили коллективы художественной самодеятельности.

Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.