Пока народ голодает, армия вооружается: В прошлом году на военные цели Молдова потратила 24 миллиона евро — дальше будет больше

Наибольшие объёмы военного оборудования поступили из Соединённых Штатов Америки, за ними следуют Испания, Польша, Чехия, Нидерланды и Хорватия.

Источник: Комсомольская правда

В 2024 году Молдова импортировала через Румынию военное оборудование и боеприпасы на сумму 23,9 миллиона евро.

В 2024 году Республика Молдова импортировала через территорию Румынии военное оборудование и боеприпасы на общую сумму 23 984 726 евро, согласно официальным данным, которые публикует telegraph.md.

Наибольшие объёмы импорта поступили из Соединённых Штатов Америки, за ними следуют Испания, Польша, Чехия, Нидерланды и Хорватия.

Подробности по стоимости ввезённых товаров:

Переносная система противодействия дронам — 289 000 евро (Польша);

Боеприпасы, снайперский прицел — 139 825 евро (Чехия);

Боеприпасы, оптический прицел — 229 880 евро (Чехия);

Миномётные боеприпасы — 3 754 681 евро (Испания);

Разнообразное электронное оборудование — 8 333 944 евро (США);

Бронированное или защитное оборудование и комплектующие — 4 382 586 евро (США);

Инертные боеприпасы для военной подготовки — 23 831 евро (Нидерланды);

Бронированные транспортные средства — 5 868 329 евро (США);

Автоматическое оружие и комплектующие — 25 650 евро (Хорватия).

Общая стоимость военного импорта, осуществлённого в 2024 году, составляет 23 984 726 евро, что эквивалентно более чем 473 миллионам леев. В отчёте не указано, какие партии были приобретены на платной основе, а какие могли быть переданы бесплатно странами-отправителями.

Что-то подсказывает, что это далеко не все…

Напомним, что более трети граждан Молдовы живут за чертой бедности, большая часть еле сводит концы с концами. Лишь, около 5−7% почувствовали изменения в лучшую сторону. Мы догадываемся, кто эти люди.

