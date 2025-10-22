Пока народ голодает, армия вооружается: В прошлом году на военные цели Молдова потратила 24 миллиона евро — дальше будет больше

Общая стоимость военного импорта, осуществлённого в 2024 году, составляет 23 984 726 евро, что эквивалентно более чем 473 миллионам леев. В отчёте не указано, какие партии были приобретены на платной основе, а какие могли быть переданы бесплатно странами-отправителями.