В 2024 году Молдова импортировала через Румынию военное оборудование и боеприпасы на сумму 23,9 миллиона евро.
В 2024 году Республика Молдова импортировала через территорию Румынии военное оборудование и боеприпасы на общую сумму 23 984 726 евро, согласно официальным данным, которые публикует telegraph.md.
Наибольшие объёмы импорта поступили из Соединённых Штатов Америки, за ними следуют Испания, Польша, Чехия, Нидерланды и Хорватия.
Подробности по стоимости ввезённых товаров:
Переносная система противодействия дронам — 289 000 евро (Польша);
Боеприпасы, снайперский прицел — 139 825 евро (Чехия);
Боеприпасы, оптический прицел — 229 880 евро (Чехия);
Миномётные боеприпасы — 3 754 681 евро (Испания);
Разнообразное электронное оборудование — 8 333 944 евро (США);
Бронированное или защитное оборудование и комплектующие — 4 382 586 евро (США);
Инертные боеприпасы для военной подготовки — 23 831 евро (Нидерланды);
Бронированные транспортные средства — 5 868 329 евро (США);
Автоматическое оружие и комплектующие — 25 650 евро (Хорватия).
Общая стоимость военного импорта, осуществлённого в 2024 году, составляет 23 984 726 евро, что эквивалентно более чем 473 миллионам леев. В отчёте не указано, какие партии были приобретены на платной основе, а какие могли быть переданы бесплатно странами-отправителями.
Что-то подсказывает, что это далеко не все…
Напомним, что более трети граждан Молдовы живут за чертой бедности, большая часть еле сводит концы с концами. Лишь, около 5−7% почувствовали изменения в лучшую сторону. Мы догадываемся, кто эти люди.
Еще больше новостей — в Телеграм-канале!
Читайте также:
Смена членов правительства в Молдове — очередная интрига: Люди без всякого сожаления прощаются с уходящими министрами и желают им политического забвения.
Народ, уставший от Дорина Речана и всей его команды, готов в качестве премьера принять любую подставную утку (далее…).
Автомобильная шмекерия молдавской власти: Сначала напугали, потом «передумали» — как людей заставили массово покупать новые автомобили.
После ажиотажа в автосалонах, власть решила «отложить» введение НДС: похоже, план по выручке выполнен и можно объявлять передышку (далее…).
Партия власти выдвигает в парламент Молдовы только богатых кандидатов, которым чужды беды народа: Депутат ПАС Марчел Спатарь похвастался своими доходами.
Экс-министр социальной защиты Молдовы Марчел Спатарь заявил, что может себе позволить заняться политикой и быть депутатом парламента [видео] (далее…).