Стала известна дата прощания с экс-министром спорта Павлом Богатыревым

Стала известна дата прощания с бывшим министром спорта Иркутской области Павлом Богатыревым, скончавшимся после продолжительной болезни. Как сообщили КП-Иркутск в министерстве спорта региона, церемония прощания состоится 24 октября 2025 года.
Напомним, Павел Богатырев посвятил всю жизнь спорту. Начав карьеру в 1977 году, он добился выдающихся успехов в легкой атлетике, став сначала мастером спорта СССР, а в 1983 году — мастером спорта международного класса.
С 2010 года он работал в министерстве спорта, пройдя путь от рядовой должности до министра. Его официальное назначение на этот пост состоялось в марте 2022 года. Возглавляя ведомство, Богатырев внес значительный вклад в развитие спортивной инфраструктуры региона.
Церемония прощания пройдет в спорткомплексе «Байкал-Арена» по адресу: Иркутск, ул. Байкальская, 267/1. Начало назначено на 11.00. Похороны состоятся на Смоленском кладбище.
