Стала известна дата прощания с экс-министром спорта Павлом Богатыревым

С 2010 года он работал в министерстве спорта, пройдя путь от рядовой должности до министра. Его официальное назначение на этот пост состоялось в марте 2022 года. Возглавляя ведомство, Богатырев внес значительный вклад в развитие спортивной инфраструктуры региона.