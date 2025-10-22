Ричмонд
+14°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Стала известна дата прощания с экс-министром спорта Павлом Богатыревым

С экс-министром спорта Павлом Богатыревым простятся в Иркутске 24 октября.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Стала известна дата прощания с бывшим министром спорта Иркутской области Павлом Богатыревым, скончавшимся после продолжительной болезни. Как сообщили КП-Иркутск в министерстве спорта региона, церемония прощания состоится 24 октября 2025 года.

Напомним, Павел Богатырев посвятил всю жизнь спорту. Начав карьеру в 1977 году, он добился выдающихся успехов в легкой атлетике, став сначала мастером спорта СССР, а в 1983 году — мастером спорта международного класса.

С 2010 года он работал в министерстве спорта, пройдя путь от рядовой должности до министра. Его официальное назначение на этот пост состоялось в марте 2022 года. Возглавляя ведомство, Богатырев внес значительный вклад в развитие спортивной инфраструктуры региона.

Церемония прощания пройдет в спорткомплексе «Байкал-Арена» по адресу: Иркутск, ул. Байкальская, 267/1. Начало назначено на 11.00. Похороны состоятся на Смоленском кладбище.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Нижнеудинском районе столкнулись три машины, погиб водитель иномарки.