В Смольном предложили построить частный зоопарк вместо государственного

«Даже станция метро “Зоопарк” есть, а самого зоопарка нет. Жители уже беспокоятся, не будет ли там жилье», — заметил депутат. В ответ вице-губернатор Валерий Москаленко сообщил, что в ближайшие 5 лет зоопарк там точно не построят, но теоретически это можно запланировать до 2035 года. Причина, утверждает чиновник, — в финансах.
«Я так думаю, у нас три варианта развития событий. Первый это за счет средств бюджета, исходя из наших возможностей. Второй инструмент это в том числе рассмотреть возможность создания зоопарка через механизм государственно-частного партнерства. Ничего этого не мешает. И третий вариант — частный зоопарк», — заявил вице-губернатор.
Он добавил, что сперва нужно определиться с местом. Председатель парламента Александр Бельский удивился: место в Генплане определено. Однако в Смольном уточнили, что еще спорят, в каких точно границах должен располагаться зоопарк.
О необходимости строительства нового зоопарка в очередной раз заговорили этим летом, когда власти Лаоса подарили городу двух слонов. В нынешнем зоопарке его разместить не могут — там нет места для содержания столь крупного животного.