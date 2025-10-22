Школьники из Мелеуза в Башкирии посетили завод по производству лимонада

Ученики школы № 5 города Мелеуза Республики Башкортостан посетили завод по выпуску лимонада и бутилированной воды. Проведение таких мероприятий отвечает задачам национального проекта «Молодежь и дети», сообщили в администрации Мелеузовского муниципального района.
Ребятам показали работу линии производства лимонада и бутилированной воды, а также линию по выпуску хлебобулочных и кондитерских изделий. Школьники узнали, как появилось слово «лимонад», кто изобрел газировку, заложил основы химии и сконструировал специальный аппарат для насыщения углекислым газом.
Ребята своими глазами увидели, где и как хранится очищенная вода, а также посетили лабораторию. Школьникам рассказали об особенностях работы лаборантов, технологов, специалистов по продажам, инженеров и директора по качеству. В завершение экскурсии состоялась дегустация продукции завода.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.