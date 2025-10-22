Ричмонд
Размером со страусиное яйцо: у 5-летней малышки обнаружили в груди огромную опухоль

Врачи РДКБ спасли 5-летнюю девочку из Уфы с огромной опухолью в груди.

Источник: Комсомольская правда

В Москве специалисты Российской детской клинической больницы провели операцию пятилетней жительнице Уфы с гигантским новообразованием в грудной клетке. Как сообщает пресс-служба медучреждения, опухоль размером со страусиное яйцо смещала аорту, сдавливала сердце и легкое, а также затрагивала жизненно важные сосуды.

Впервые родители девочки обратили внимание на проблему, когда заметили у дочери небольшую припухлость в области шеи. Обследование по месту жительства выявило огромное новообразование размером 10 на 12 сантиметров, которое занимало 75% плевральной полости. После телемедицинской консультации ребенка направили в московскую РДКБ.

Заведующий отделением реконструктивной и восстановительной хирургии грудной полости РДКБ Евгений Андреев пояснил, что независимо от результатов биопсии, показавшей доброкачественную природу опухоли, было принято решение удалить образование единым блоком из-за возможного наличия злокачественных клеток. Для этого хирурги использовали расширенный доступ по типу «раковины моллюска», который предполагает рассечение межреберного промежутка и грудины для полного визуального контроля над аортой и всеми сосудами.

После получения доступа хирурги провели ювелирную работу — с помощью увеличительной оптики освободили магистральные сосуды от опухоли. Междисциплинарной бригаде удалось удалить образование единым блоком, не нарушив его целостности.

Послеоперационный период протекал гладко, а контрольное гистологическое исследование всего объема удаленной опухоли выявило злокачественные клетки и установило точный диагноз — ганглионейробластома. После полного восстановления девочка приступила к прохождению курсов химиотерапии по месту жительства. Сейчас ребенок чувствует себя хорошо и находится дома вместе с родителями.

