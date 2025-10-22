Ричмонд
Запрещенный препарат применили при обработке озимой пшеницы в Ростовской области

Посевы озимой пшеницы в Тарасовском районе Дона обработали запрещенным пестицидом.

Источник: Комсомольская правда

В Тарасовском районе Ростовской области посевы озимой пшеницы обработали запрещенным для этой культуры пестицидом. О нарушении сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора.

Несоблюдение регламента применения препарата выявили во время проверки данных в системе «Сатурн».

Юридическому лицу объявили предостережение. Также надзорное ведомство потребовало строго соблюдать установленные нормы и правила при производстве сельскохозяйственной продукции.

Напомним, ранее на одном из донских предприятий оформили колбасу из неизвестного сырья.

