В Смольном назвали районы города, наиболее готовые к зиме с точки зрения благоустройства

«Некоторые районы еще ждут непосредственно тех событий, которые должны произойти каждую осень. Это у нас опадение листвы. Поэтому свои силы рассчитали на последний остаток октября месяца для завершения этих работ. В основном все районы идут одинаково, и мы уверены, что непосредственно к первому числу мы завершим все запланированные работы на 100%, даже с перевыполнением плана», — сказал Петриченко.