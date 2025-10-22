В Смольном назвали районы города, наиболее готовые к зиме с точки зрения благоустройства

В ходе месячника по благоустройству, за период с 1 по 20 октября, наибольший процент выполненных работ в Центральном (70%), Московском (60,8%) и Красногвардейском (56,2%) районах. Наименьший — в Кронштадтском (22,5%), Калининском (34,6%) и Выборгском (36,2%) районах.
Общий уровень готовности по ситуации на 21 октября составлял 48,2%.
Речь об уходе за территориями, подведомственными администрациям районов и органам местного самоуправления.
Сергей Петриченко отметил, что разница между районами существует по большей части из-за отличий в подходе к уборке листвы и местных особенностей.
«Некоторые районы еще ждут непосредственно тех событий, которые должны произойти каждую осень. Это у нас опадение листвы. Поэтому свои силы рассчитали на последний остаток октября месяца для завершения этих работ. В основном все районы идут одинаково, и мы уверены, что непосредственно к первому числу мы завершим все запланированные работы на 100%, даже с перевыполнением плана», — сказал Петриченко.
Он отметил, что администрациями районов уже проведена зачистка 90 млн квадратных метров территорий (48,2), дорожными предприятиями — 31 млн. квадратных метров (54,2%), садово-парковыми хозяйствами — 28 млн квадратных метров (48,6%).
Дорожники очищают проезжую часть и тротуары. Садовники убирают сухую траву и листву, высаживают новые деревья, кронируют существующие, ремонтируют газоны, покрытия детских площадок и пешеходных дорожек, подкрашивают скамейки, проверяют состояние детских площадок, промывают урны, очищают и подкрашивают садовые ограждения.
Петриченко пригласил всех горожан на традиционный осенний «Добрый субботник», который пройдет 25 октября. Карту всех локаций можно увидеть на сайте акции. Горожанам готовы предоставить весь необходимый инвентарь. С вопросами по этому поводу можно обращаться на горячую линию, организованную жилищным комитетом: 409−73−78.
