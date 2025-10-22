Волгоградцам с 22 октября разрешили ходить в лес и разводить костер

Все в лес: волгоградцам наконец-то можно спокойно отправиться на прогулку в осенний лес, поехать за грибами, на охоту и шашлыки. Погода позволила отменить особый противопожарный режим, который ввел губернатор еще 2 июня 2025 года. С 8 утра 22 октября 2025 года он отменен. Поставление об этом уже опубликовано на сайте администрации Волгоградской области.
Документ вступил в силу с момента опубликования, так что при желании поехать на шашлыки можно уже сегодня. Во время действия особого противопожарного режима действовали повышенные штрафы за сжигание мусора и сухой травы, разведение костров в природных парках. Но соблюдать правила пожарной безопасности и беречь лес необходимо в любом случае, напоминают пожарные.