Волгоградцам с 22 октября разрешили ходить в лес и разводить костер

Все в лес: волгоградцам наконец-то можно спокойно отправиться на прогулку в осенний лес, поехать за грибами, на охоту и шашлыки. Погода позволила отменить особый противопожарный режим, который ввел губернатор еще 2 июня 2025 года. С 8 утра 22 октября 2025 года он отменен. Поставление об этом уже опубликовано на сайте администрации Волгоградской области.