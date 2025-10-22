Почти 180 жителей Заринского района Алтая обследовались в «Поезде здоровья»

Обследования в ходе акции «Поезд здоровья», которая состоялась по национальному проекту «Продолжительная и активная жизнь», прошли почти 180 жителей Заринского района Алтайского края. Об этом сообщили в министерстве экономического развития региона.
Женщинам провели УЗИ матки, придатков и молочных желез, а также взяли мазки на флору и на онкоцитологию. Мужчинам сделали УЗИ предстательной железы и другие исследования по показаниям. Кроме того, были организованы консультации врача-гинеколога и терапевта, а для всех присутствующих работала интерактивная выставка с материалами о профилактике хронических заболеваний.
«За день осмотр прошли почти 180 человек: 65 побывали у терапевта, 89 — у гинекологов и 23 — у урологов. Это важный шаг для поселка, где ранее не было возможности получить такое комплексное обследование», — подчеркнула руководитель краевого центра общественного здоровья и медицинской профилактики Татьяна Репкина.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.