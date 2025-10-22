Почти 180 жителей Заринского района Алтая обследовались в «Поезде здоровья»

Женщинам провели УЗИ матки, придатков и молочных желез, а также взяли мазки на флору и на онкоцитологию. Мужчинам сделали УЗИ предстательной железы и другие исследования по показаниям. Кроме того, были организованы консультации врача-гинеколога и терапевта, а для всех присутствующих работала интерактивная выставка с материалами о профилактике хронических заболеваний.