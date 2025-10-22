Ричмонд
СМИ: замначальника управления по вопросам миграции МВД Башкирии подозревают в организация незаконной миграции

Baza: силовики задержали замглавы управления по вопросам миграции МВД Башкирии.

Источник: Комсомольская правда

В Уфе задержали заместителя начальника управления по вопросам миграции МВД Башкирии. Об этом сообщили Telegram-канал Baza.

По данным СМИ, сотрудники регионального Следственного комитета и ФСБ провели оперативные мероприятия в управлении по вопросам миграции МВД республики. В ходе обысков силовики изымают документацию.

Сообщается, что задержан заместитель начальника управления, майор полиции Рустам Абдрафиков. Также обыски проходят в кабинете его заместителя по вопросам трудовой миграции Вадима Тукташева, который курировал выдачу патентов.

Возбуждено уголовное дело по статье «Организация незаконной миграции».

Официальные комментарии от правоохранительных органов пока не поступали. «КП-Уфа» в пресс-службах СК и МВД Башкирии заявили, что информация по произошедшему уточняется.

