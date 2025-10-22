Отступление горных ледников замедлит поступление нутриентов в Мировой океан

Проведенные учеными замеры показали, что состав талых вод для того и другого ледника существенным образом отличался, несмотря на то, что они движутся по поверхности одних и тех же отложений горных пород и сформировались в схожих условиях. В частности, геохимики обнаружили, что во влаге, поступавшей из Северо-Восточного ледника, доли биодоступного железа и марганца были на 38−73% ниже, чем в талой воде из Айялика.