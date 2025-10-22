В РКН рассказали, сколько сим-карт иностранных абонентов не подтверждены

Также в России остаются абоненты, на которых оформлено больше сим-карт, чем положено законом — для иностранцев это 10 штук. Ограничения в 20 сим-карт для российских абонентов вступят в силу 1 ноября. Сейчас лишние сим-карты есть примерно у 37 тысяч абонентов-иностранцев и порядка 89 тысяч граждан России, рассказал замглавы Роскомнадзора.