Жители Казани могут вступить в регистр доноров костного мозга

В пятницу, 24 октября, в Казани пройдет акция по вступлению в Федеральный регистр доноров костного мозга. Присоединиться к числу добровольцев можно с 9:00 до 13:00 в плазмоцентре «Росплазма».
Потенциальных доноров осмотрит врач, после чего возьмут небольшой образец крови из вены. При себе необходимо иметь паспорт и СНИЛС, сообщили в пресс-службе АНО «Добрая Казань».
Принять участие в акции могут горожане от 18 до 35 лет, не имеющие медицинских противопоказаний. Особой подготовки не требуется — достаточно желания помочь.
Добровольцев будут ждать по адресу: ул. Островского, 69.