Жители Казани могут вступить в регистр доноров костного мозга

К сдаче крови допускаются жители от 18 до 35 лет без противопоказаний по состоянию здоровья.

Источник: Город Казань.KZN.RU

В пятницу, 24 октября, в Казани пройдет акция по вступлению в Федеральный регистр доноров костного мозга. Присоединиться к числу добровольцев можно с 9:00 до 13:00 в плазмоцентре «Росплазма».

Потенциальных доноров осмотрит врач, после чего возьмут небольшой образец крови из вены. При себе необходимо иметь паспорт и СНИЛС, сообщили в пресс-службе АНО «Добрая Казань».

Принять участие в акции могут горожане от 18 до 35 лет, не имеющие медицинских противопоказаний. Особой подготовки не требуется — достаточно желания помочь.

Добровольцев будут ждать по адресу: ул. Островского, 69.