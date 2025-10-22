Создана технология для поиска углеводородов в залежах со сложной геологией

НОВОСИБИРСК, 22 октября. /ТАСС/. Технологию для поиска участков скважин, насыщенных нефтью и газом, разработали и запатентовали в Институте нефтегазовой геологии и геофизики (ИНГГ) СО РАН. Она нашла применение для интерпретации геофизических данных не только в России, но и в Узбекистане, Казахстане и Мьянме, сообщили в пресс-службе института.