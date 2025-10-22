Создана технология для поиска углеводородов в залежах со сложной геологией

НОВОСИБИРСК, 22 октября. /ТАСС/. Технологию для поиска участков скважин, насыщенных нефтью и газом, разработали и запатентовали в Институте нефтегазовой геологии и геофизики (ИНГГ) СО РАН. Она нашла применение для интерпретации геофизических данных не только в России, но и в Узбекистане, Казахстане и Мьянме, сообщили в пресс-службе института.
Как поясняют ученые, сейчас большой интерес для добычи представляют залежи со сложной геологической структурой. Из-за этого модели таких объектов тоже становятся более сложными. Для решения этой задачи в ИНГГ СО РАН предложили новые методы обработки данных.
«Очень важное прикладное применение полученных результатов — это созданная нашим коллективом технология поиска продуктивных интервалов в скважинах старого и нового фонда. Разработанная при поддержке АО “Росгеология” технология была запатентована и рекомендована к применению Экспертно-техническим советом Государственной комиссии по запасам полезных ископаемых для целей подсчета запасов углеводородного сырья», — цитирует пресс-служба старшего научного сотрудника лаборатории многомасштабной геофизики ИНГГ СО РАН Кирилла Даниловского.
В основе разработки лежат алгоритмы с использованием методов машинного обучения, созданные ученым. Они позволяют ускорить обработку и моделирование геофизических данных. Такие данные получают через измерение электропроводности пород и грунта вокруг скважины. «Эти решения позволили на порядки ускорить вычисления по сравнению с традиционными методами при сохранении высокой точности, а также расширить возможности интерпретации данных в сложных геологических условиях», — цитирует пресс-служба исследователя.
Даниловский добавил, что сейчас технология применяется на базе Сибирского НИИ геологии, геофизики и минерального сырья для интерпретации данных геофизических исследований скважин на месторождениях лидирующих нефтегазовых компаний в РФ и за рубежом — в Узбекистане, Казахстане и Мьянме.